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女逛夜市吵架遷怒天竺鼠 當街重摔致死判拘30天

2022/3/24 12:17
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）有毒品前科的江姓女子帶飼養的天竺鼠去逛夜市，但因過程與他人發生口角糾紛，便情緒失控遷怒天竺鼠亂跑，重摔3次致死，高雄地院依違反動保法判拘役30天，併科20萬元罰金。

高雄地方法院簡易庭法官審酌保護動物觀念乃是現代文明社會重要價值之一，但江女無視動物保護法尊重動物生命立法意旨，僅因心情不佳，且主觀認定飼養的天竺鼠亂跑不聽話，即徒手重摔致死，手段殘忍。

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法官考量江女犯後坦承犯行、在警詢時說高職肄業、無業，家庭經濟狀況富裕，有毀損、毒品罪前科，據此依違反動物保護法故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪判處拘役30天（可易科罰金），併科罰金新台幣20萬元，全案可上訴。

判決指出，江女去年8月27日凌晨0時多去逛六合夜市時，因與他人發生口角爭執，心情不好便遷怒帶去逛夜市的天竺鼠不聽話亂跑，並將天竺鼠重摔在馬路上前後共3次，導致重要器官功能喪失死亡，路人見狀趕忙報警，雄檢偵結後將她依違反動保法起訴。（編輯：卞金峰）1110324

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