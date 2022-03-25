台中酒駕男撞死騎士肇逃 再撞2車被查獲送辦

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台中市大里區25日發生死亡車禍，一名騎士被撞後送醫不治，警方調閱監視器鎖定肇事車輛查緝，經查劉姓男子酒駕，全案將依公共危險罪嫌移送。（記者爆料網提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市大里區今天發生死亡車禍，一名騎士被撞後送醫不治，肇事車輛逃逸，警方調閱監視器發現肇事車輛途中又因倒車波及2車，經查劉姓男子酒駕，將依公共危險罪嫌移送。

台中市政府消防局表示，清晨6時10分接獲報案，大里大智路、喬城路口發生車禍，消防人員到場發生一名機車騎士被撞，失去生命跡象，緊急處置後送往大里仁愛醫院救治仍不治。

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警方初步調查，66歲周姓騎士沿大智路往大里方向行進，與駕駛BMW的25歲劉姓男子同向行駛到喬城路口時發生碰撞，劉姓男子肇事後逃逸，警方調閱監視器鎖定肇事車輛查緝。

警方說，劉姓男子肇事後，行經到東區東光園路，倒車時撞到停放路邊2部車輛，而到中市府警察局第三分局立德派出所筆錄，警方接著帶劉姓男子回霧峰分局偵訊，經查酒測值超標，全案將依公共危險罪嫌移送。（編輯：李明宗）1110325