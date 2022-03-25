中市男子無照酒駕撞死女騎士肇逃 警方查獲送辦

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市大里區今天清晨發生死亡車禍案，劉姓男子無照酒駕行經大智路撞到梁姓女騎士後逃逸，女騎士遭撞擊噴飛倒地送醫不治，劉男肇逃後又撞到2車被查獲移送法辦。

警方召開記者會指出，25歲劉姓男子清晨6時10分許無照駕駛BMW沿大里區大智路內車道往日新路方向直行，66歲梁姓女子則騎機車由外車道變換到內車道時，劉男車頭與梁女機車後車尾碰撞。

兩車碰撞後，梁女被巨大撞擊力噴飛數十公尺倒地，當場失去生命跡象，機車後車尾也幾乎全毀，梁女經消防人員送往大里仁愛醫院搶救後，仍因傷重宣告不治。

警方說，劉男肇事後駛離現場，開車到東區東光園路86巷41弄附近，又撞損2部自小客車後經警方查獲到案，由於劉男酒測值嚴重超標，將依公共危險罪、過失致死罪移送法辦。

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警方初步調查指出，劉男從昨晚深夜喝酒到清晨，在返回住處行經大智路與喬城路口時，與騎車去買菜的梁姓女子碰撞，肇逃後又在東區東光園路撞到2輛停靠路邊的車子，由於劉男酒測值超標，將予以嚴辦。

台中市長盧秀燕今天出席市政府警察局第三分局東信派出所動土典禮接受聯訪時也強調，酒駕行為不可原諒，酒駕就像不定時炸彈，本案已造成傷亡，必須付出代價，嚴刑重辦，呼籲市民考慮自己及別人安全，千萬不要酒駕。（編輯：方沛清）1110325