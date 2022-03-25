誘騙投資扣帳戶軟禁人頭 新北警逮7嫌送辦

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新北市警方25日宣布破獲一起詐欺案，2名蔡姓主嫌涉以假投資方式，誘騙5人提供人頭帳戶後軟禁在蘆洲區一處汽車旅館，警方展開救援及搜索行動，破門救出5名被害人，現場無人受傷，現場還發現有毒品及吸食器，全案依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月25日

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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）新北市蘆洲警方今天破獲詐欺案，2名蔡姓主嫌涉以假投資方式，誘騙5人提供人頭帳戶後再軟禁，以便提領贓款。全案警詢後依詐欺、妨害自由、洗錢防制法等罪嫌將7人移送法辦。

新北市政府警察局蘆洲分局今天召開記者會指出，員警24日凌晨3時許巡經集賢路時，看到28歲蔡姓男子駕駛的租賃汽車行跡可疑，主動上前攔查，發現這輛車因逾期未還，已被通報為侵占車輛。

警方表示，經蔡男同意搜索車內，查獲多本存摺及多張提款卡，其中已有部分遭到警示，警方立即將蔡男逮捕，並依涉違反詐欺、侵占等罪嫌帶回偵辦。

警方突破蔡男心防後，蔡男鬆口指稱與另一名27歲蔡姓男子將涉嫌販賣人頭帳戶者軟禁在蘆洲區某處汽車旅館內，警方立即展開救援及搜索行動，破門救出5人，沒有人受傷，現場還發現毒品及吸食器。

警方表示，5人指稱遭2名蔡姓主嫌以假投資方式誘騙，提供存簿、提款卡等人頭帳戶後即遭囚禁於屋內，2名主嫌也坦承不諱。

警詢後，2名蔡姓主嫌依涉詐欺、洗錢防制法、妨害自由、侵占等罪嫌請新北地檢署偵辦；另5人則依違反詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送法辦。（編輯：戴光育）1110325