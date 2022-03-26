國1嘉義段3車追撞 半聯結車失控翻覆3人送醫

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（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）國道1號北上259.8公里處嘉義路段，今天凌晨侯姓男子駕駛半聯結車失控翻覆，與2輛自小客發生車禍，有3人受傷送醫，幸無生命危險，詳細事故原因待國道警方調查釐清。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，凌晨2時3分據報，國道1號北上259.8公里處嘉義縣水上路段發生3輛追撞車禍事故，營業半聯結車翻覆內側車道，與2輛自小客發生車禍，車輛零件散落一地，現場3人受傷，由救護車送醫治療。

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消防局表示，營業半聯結車駕駛侯男手指頭擦傷，意識清楚。銀色自小客內駕駛陳姓男子流鼻血、腳趾頭撕裂傷，女性乘客腹部疼痛及左手疑似骨折。另一輛自小客駕駛董姓男子未受傷沒有送醫。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，營業半聯結車行經現場時，疑似突然失控翻覆後撞擊內側護欄，並橫躺在內側車道，造成後方銀色自小客閃避不及撞擊，並波及董男駕駛的自小客車。（編輯：郭諭儒）1110326