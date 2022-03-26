更多編輯台推薦新聞：
土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康
國際

土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

裝冷氣未做好絕緣害公司失火 師傅判拘50天定讞

2022/3/26 14:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄26日電）許姓師傅前往高雄一間公司裝冷氣，卻因未做好絕緣導致失火延燒3間公司，橋頭地院一審認定許男有安裝疏失，依公共危險罪判拘50天，高雄高分院駁回上訴，全案定讞。

橋頭地檢署檢察官上訴主張，許男裝冷氣過失導致失火，且迄今未能坦承過失，未跟被害人達成和解賠償等，認為一審判拘50天量刑過輕。

高雄高分院合議庭考量許男並非惡意縱火，現又因健康因素在家休養，家境普通等，且依刑法第175條第3項法定刑規定，為拘役或9000元以下罰金，原審量處拘役50天已不算輕，檢察官上訴並無理由，據此駁回上訴，全案定讞。

二審判決指出，負責冷氣維護跟安裝業務的許男106年12月底受託前往高雄一間生物科技公司裝冷氣，但他卻因未做好絕緣措施，導致安裝在2樓會客室內冷氣在108年7月4日上午因滲水起火燃燒，不但燒毀辦公室內部物品裝潢等，還延燒至旁邊2間公司。

高雄市政府消防局獲報派員到場撲滅火勢，之後進行火災勘查鑑定時，確認起火點和電器因素起火。3間慘遭祝融公司則向橋頭地檢署遞狀提告，全案依公共危險罪將裝冷氣的許男起訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許男審理時堅稱裝冷氣時有將控制線絕緣快速接頭插到底，且還反拉確定緊密，因此並無過失。但法官根據相關證人證詞，並勘驗其他冷氣發現，部分冷氣室內機連接外機絕緣快速插頭並未插到底，也沒用絕緣膠帶包覆，因而導致冷氣滴水時水滲入接頭引發火警，不採信許男辯詞。

一審判決指出，橋頭地方法院審理後，依公共危險罪判決許男拘役50天，可易科罰金。但檢方認為量刑過輕，提起上訴。（編輯：郭諭儒）1110326

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族