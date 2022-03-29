憲法法庭審理2消防員釋憲案 許宗力蔡烱燉迴避

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憲法法庭29日分別對年終考績丁等釋憲案、徐國堯釋憲案進行言詞辯論。因2案涉及司法權與行政權、考試權間權限分配，身兼司法院正副院長的大法官許宗力、蔡烱燉均迴避審理，由大法官黃虹霞（中）擔任審判長。中央社記者林長順攝 111年3月29日

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（中央社記者林長順台北29日電）憲法法庭今天分別對年終考績丁等釋憲案、徐國堯釋憲案進行言詞辯論。因2案涉及司法權與行政權、考試權間權限分配，身兼司法院正副院長的大法官許宗力、蔡烱燉均迴避審理。

這是憲法訴訟法今年1月4日施行後，首件及第2件許宗力、蔡烱燉迴避審理的案件。

基隆市林姓消防員涉及竊盜案被判刑定讞，基隆市政府依警察人員人事條例令林男停職，基隆市消防局以品行不端將林男年終考績打丁等，基市府核定免職，林男向公務人員保障暨培訓委員會提復審遭駁後，提行政訴訟。

台北高等行政法院第五庭認為，公務人員考績法部分條文等規定有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭上午10時召開言詞辯論庭。

前高雄市消防局消防員徐國堯因發起捍衛消防員工作權益遊行活動，民國103年間被記42支申誡後遭免職，打行政訴訟敗訴確定。

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徐國堯認為，消防局依警察人員人事條例等規定將他解聘有牴觸憲法第7條、第16條及第18條規定的疑義，106年8月間向大法官聲請釋憲，憲法法庭預定下午3時將召開言詞辯論庭。

憲法法庭日前公告指出，由於2案均涉及司法權與用人機關（行政權）以及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題，身兼司法院正副院長的大法官許宗力、蔡烱燉依法迴避審理。（編輯：陳仁華）1110329