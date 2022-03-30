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台中遊覽車、保時捷碰撞車禍 9人輕傷送醫

2022/3/30 12:40（3/30 14:21 更新）
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一輛自台北南下台中的遊覽車30日上午行經台中市西屯區環中路與朝馬路口時，與一輛保時捷發生碰撞，車頭嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月30日
一輛自台北南下台中的遊覽車30日上午行經台中市西屯區環中路與朝馬路口時，與一輛保時捷發生碰撞，車頭嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）一輛自台北南下台中的遊覽車，車上含司機共21人，今天上午行經台中市西屯區環中路與朝馬路口，與一輛保時捷發生碰撞，造成9人受傷，均為輕傷送醫，肇事原因待釐清。

台中市消防局今天上午接獲通報，西屯區朝馬路和環中路三段路口，發生車禍碰撞意外，立刻派員前往救援。

警方初步調查，27歲廖姓駕駛今天上午駕駛小客車，行經此路口時，疑似違規左轉，與44歲楊姓男子駕駛的遊覽車發生碰撞。小客車右前車頭損壞，遊客車左前車頭毀損。

警方指出，小客車駕駛與車上3名乘客，均為輕傷，遊覽車駕駛及乘客4人，也是輕傷，一共9人受傷送醫。雙方駕駛均無酒精反應，確切肇事原因警方調查中。（編輯：陳仁華）1110330

27歲廖姓駕駛30日上午駕駛小客車，行經台中西屯區朝馬路和環中路三段路口時，疑似違規左轉，與44歲楊姓男子駕駛的遊覽車發生碰撞，車輛損壞變形。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月30日
27歲廖姓駕駛30日上午駕駛小客車，行經台中西屯區朝馬路和環中路三段路口時，疑似違規左轉，與44歲楊姓男子駕駛的遊覽車發生碰撞，車輛損壞變形。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月30日
一輛自台北南下台中的遊覽車30日上午行經台中市西屯區環中路與朝馬路口，與一輛保時捷發生碰撞，造成9人輕傷送醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月30日
一輛自台北南下台中的遊覽車30日上午行經台中市西屯區環中路與朝馬路口，與一輛保時捷發生碰撞，造成9人輕傷送醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月30日
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