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大量豬內臟散落橋面阻交通 貨車司機吃罰單

2022/3/31 18:27（3/31 18:51 更新）
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一輛載運豬內臟的貨車31日上午行經嘉義新港崙子橋，疑因後車斗門沒關好，導致大量豬內臟掉落橋面，阻礙交通，且散發強烈惡臭。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月31日
一輛載運豬內臟的貨車31日上午行經嘉義新港崙子橋，疑因後車斗門沒關好，導致大量豬內臟掉落橋面，阻礙交通，且散發強烈惡臭。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月31日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義新港崙子橋今天上午11時許一輛貨車因後車斗門沒關好，導致大量豬內臟掉落橋面阻礙交通，並散發強烈惡臭，警方獲報通知環保局清理，並依法針對貨車司機開罰。

嘉義縣警局民雄分局今天發布新聞表示，新港聯合所上午11時24分接獲民眾報案，指稱有一輛載運豬內臟的貨車行經嘉義新港崙子橋，疑似未把貨物固定好，導致大量豬內臟掉落於新港鄉嘉145甲線崙子橋橋面上，阻礙交通。

新港聯合所曾姓員警告訴中央社記者，到現場後看見一隻大型死豬與一堆內臟橫陳在往雲林的車道上，臭味四散讓聞到的人都受不了，「實在是超級無敵臭」，趕緊通知環保局出動車輛，將死豬與內臟重新裝回貨車，做橋面清消，2小時後恢復通行。

民雄分局交通組長陳志強表示，大貨車從台南市善化區載送豬內臟要到雲林縣元長鄉做成飼料，因貨車後車斗門沒關好，行經崙子橋時不慎大量掉落；崙子橋是大甲媽遶境進香必經之路。

陳志強表示，貨車司機違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，已開單告發移送監理裁處，可罰新台幣3000至1萬8000元。（編輯：謝雅竹）1110331

一輛載運豬內臟的貨車31日上午行經嘉義新港崙子橋，疑因後車斗門沒關好，導致大量豬內臟掉落橋面，阻礙交通，且散發強烈惡臭，警方獲報通知環保局清理，2小時後恢復通行。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月31日
一輛載運豬內臟的貨車31日上午行經嘉義新港崙子橋，疑因後車斗門沒關好，導致大量豬內臟掉落橋面，阻礙交通，且散發強烈惡臭，警方獲報通知環保局清理，2小時後恢復通行。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月31日
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