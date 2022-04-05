自耕農買空氣槍改造趕猴子 橋頭地院輕判1年4月

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）曾姓自耕農為驅趕猴子買來一把空氣槍換裝彈簧改造，警方搜出鑑定後認為已逾一般殺傷力標準，橋頭地院認為難證明曾男持槍是為傷人，依槍砲罪輕判1年4月，併科罰金3萬元。

曾男接受偵查時坦承，空氣槍若沒換彈簧增強威力，就算射擊也趕不了猴子，他是為趕猴子保護農作物才出此下策。警方鑑定槍枝後，認為這把空氣槍雖已逾一般認定殺傷力標準，但相比於使用具彈頭、彈殼、火藥子彈槍殺傷力，仍較為輕微。

橋頭地方法院合議庭審酌，曾男雖無視法律禁止非法持有、改造槍枝，但他犯後始終坦承犯行，態度尚可，且也沒證據證明持槍是為危害社會，情節輕微。法官審理後依槍砲彈藥刀械管制條例判處1年4個月徒刑，併科罰金新台幣3萬元，可上訴。

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判決指出，曾姓自耕農民國109年6月前往高雄某間槍枝模型店，以6500元價格購買一把空氣槍，並因擔憂威力不足以驅趕猴子，聽從店員建議購買威力較強的彈簧換裝。但因他事後涉及其他毒品案件，住處遭警方搜索，轄區旗山警分局員警查扣空氣槍後，將全案移送橋頭地檢署，檢察官偵結依槍砲罪將他起訴。

槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍或所定其他可發射金屬或子彈具有殺傷力各式槍砲者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1110405