老翁內急拿超商架上餐巾紙 剩餘留廁所獲不起訴

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄張姓老翁內急跑進超商借廁所，但因沒有衛生紙，他順手拿了架上一包販售的餐巾紙使用，遭店家提告竊盜。雄檢偵結認為張翁有留下剩餘餐巾紙，且雙方已和解，處分不起訴。

高雄地檢署起訴書指出，家住林園區的72歲張翁去年11月18日下午近6時因肚子痛跑到鳳林路的連鎖超商內借廁所，但因廁所沒有衛生紙，且店員正在忙碌中。張翁情急之下便拿走廁所外貨架上一包餐巾紙（市價新台幣38元）使用。

吳姓超商店長忙完盤點貨物，去廁所查看時，發現竟遺留使用過的已拆封餐巾紙，經調閱監視器畫面確認是張翁所為，憤而提告竊盜罪。

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張翁偵查時辯稱是因急著上廁所，加上看到架上有捲衛生紙就拿來用，之後又剛好要接電話急著離開才沒結帳，否認自己是要偷紙；吳姓店長則表示，店家已經張貼沒提供衛生紙告示，若有需要應付錢購買。

不過，檢方偵結後，依據張翁還把剩餘餐巾紙留在廁所內，認為他主觀上應沒有偷竊意圖，且他事後已與店長達成和解，店家也表明不再追究，據此依無其他相關證據證實竊盜犯行，處分不起訴。（編輯：郭諭儒）1110406