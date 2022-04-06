更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

老翁內急拿超商架上餐巾紙 剩餘留廁所獲不起訴

2022/4/6 14:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄張姓老翁內急跑進超商借廁所，但因沒有衛生紙，他順手拿了架上一包販售的餐巾紙使用，遭店家提告竊盜。雄檢偵結認為張翁有留下剩餘餐巾紙，且雙方已和解，處分不起訴。

高雄地檢署起訴書指出，家住林園區的72歲張翁去年11月18日下午近6時因肚子痛跑到鳳林路的連鎖超商內借廁所，但因廁所沒有衛生紙，且店員正在忙碌中。張翁情急之下便拿走廁所外貨架上一包餐巾紙（市價新台幣38元）使用。

吳姓超商店長忙完盤點貨物，去廁所查看時，發現竟遺留使用過的已拆封餐巾紙，經調閱監視器畫面確認是張翁所為，憤而提告竊盜罪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張翁偵查時辯稱是因急著上廁所，加上看到架上有捲衛生紙就拿來用，之後又剛好要接電話急著離開才沒結帳，否認自己是要偷紙；吳姓店長則表示，店家已經張貼沒提供衛生紙告示，若有需要應付錢購買。

不過，檢方偵結後，依據張翁還把剩餘餐巾紙留在廁所內，認為他主觀上應沒有偷竊意圖，且他事後已與店長達成和解，店家也表明不再追究，據此依無其他相關證據證實竊盜犯行，處分不起訴。（編輯：郭諭儒）1110406

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族