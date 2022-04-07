大貨車自撞翻覆 西濱快南下後龍路段封閉近7小時

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台61線西濱快速道路南下後龍路段7日凌晨有一部大貨車衝撞分隔島，又撞上F型桿標識牌面，不但導致車頭全毀，車斗大量泥土也掉落路面，導致南下車道全線封閉，直到清晨6時許才恢復交通正常通行。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月7日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）台61線西濱快速道路南下後龍路段，今天凌晨傳出大貨車自撞意外，滿載的泥土翻落路面，駕駛受輕傷，導致南下車道全線封閉，直到清晨6時許才恢復交通正常通行。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長許豐都接受媒體聯訪表示，凌晨時分接獲民眾通報，西濱南下107公里後龍路段，有一部大貨車衝撞分隔島，又撞上F型桿標識牌面，不但導致車頭全毀，車斗大量泥土也掉落路面。

苗栗縣消防局後龍分隊隊員林弘明指出，趕抵事故現場，發現貨車駕駛受困於扭曲變形的車頭內，經協助對方脫困後，緊急送往醫院救治，所幸僅遭受皮外傷，無生命危險。

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警方指出，由於整台大貨車翻覆在車道上，西濱快速道路後龍南下路段全線封閉，除了公路總局人員外，也請來通霄救難協會成員協助，歷時近7個小時，才將撞毀的貨車和泥土清除完畢。

許豐都表示，西濱快速道路104至107公里，目前正在進行橋梁改建工程，車道縮減、路幅變小，要到114年4月才能完工；不排除肇事駕駛未注意前方路況釀禍，但詳細原因還要進一步調查，而遭撞壞的F型桿標識牌面，約要新台幣40萬元才能修復，駕駛也將面臨求償。（編輯：李錫璋）1110407