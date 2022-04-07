男童疑意外家中墜樓不治 南投檢方相驗釐清死因

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一名男童6日自7樓住家窗戶墜落社區車道，當場失去生命徵象，送醫不治，南投檢方7日完成相驗，不過仍需進一步釐清死因。中央社記者蕭博陽南投攝 111年4月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）一名男童昨天自7樓住家窗戶墜落社區車道，當場失去生命徵象，送醫搶救不治，檢方今天完成相驗，不過仍需進一步釐清死因，全案初步朝意外方向偵辦，縣府社工將派員關懷家屬。

南投縣消防局昨天下午獲報，南投市竹林路一棟住宅大樓有男童墜樓需救護，派遣南投消防分隊趕往，發現1名8歲男童倒臥地下停車場出入車道，且呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、雙腳開放性骨折、口吐鮮血，送醫急救不治，檢警今天會同家屬相驗遺體。

據了解，鄰居聽到一聲巨響，趕緊外出查看發現男童倒臥車道，除立即報警求救，住戶也請社區管理人員透過對講機系統聯繫男童母親，但遲遲無人應答，直到上樓敲門，忙碌中的母親才得知兒子墜樓，驚訝地眼眶泛淚衝下樓查看，並通知上班中的父親返家。

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住戶指出，客廳沙發緊靠窗戶，男童母親當時疑正在忙碌，男童可能攀爬沙發時不慎墜樓；住戶表示，男童母親不久前才生第二胎，但男童發展有點問題，因此父、母親很注意男童狀況，一家生活和樂，以約新台幣萬元租金向友人租屋，等待自購透天厝完工就要搬家。

男童有多重障礙，不過就學、情緒穩定，與師生相處無異狀。南投縣政府社會及勞動處長林志忠接受媒體聯訪說，將請保護社工了解家長有無涉及兒童及少年福利與權益保障法第56條「未受適當養育或照顧」情形，同時也會給予家屬心理諮商及輔導，並呼籲高樓住戶做好兒童防墜措施，6歲以下兒童不得獨處。（編輯：謝雅竹）1110407