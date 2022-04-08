涉圖利廠商 玉里鎮公所課長、業者各20萬交保

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣玉里鎮公所109年發包部落旅遊推廣計畫，疑圖利特定廠商，涉嫌違反貪污治罪條例，檢調昨天帶回古姓課長等4人訊問，今天清晨諭知古姓課長、鄭姓廠商各新台幣20萬元交保。

花蓮地檢署上午發布新聞資料指出，7日針對「109年度玉里鎮部落旅遊推廣行銷計畫」案，認為相關人員涉嫌違反貪污治罪條例第6條第1項第4款對於主管或監督事務圖利等罪嫌。

花檢指出，檢察官指揮法務部廉政署北部地區調查組廉政官、法務部調查局東部地區機動工作站調查官7日持搜索票搜索玉里鎮公所古姓課長、林姓承辦人辦公位置及住所、林姓廠商及鄭姓廠商公司及住處，共搜索4人9處所。

花檢指出，案經檢察官今天凌晨3時訊畢後，諭知被告古姓課長、鄭姓廠商2人均具保20萬元，其餘被告均請回。

檢方調查，該計畫案預算約200萬元，公所讓標案專門給鄭姓廠商得標，疑有圖利廠商，有不公平競爭狀況，詳細內容仍在持續調查中。

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍3月9日才因涉及工程弊案遭檢方以涉犯貪污治罪條例藉勢藉端勒贖罪、收受賄賂罪、圖利罪等罪聲押獲准。

檢方調查，旅遊推廣計畫案雖也在蔡秋龍任內發包，但與蔡秋龍沒有關係，並無借提蔡秋龍說明。（編輯：李錫璋）1110408