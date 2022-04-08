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首頁 / 社會

洗衣業者欠稅費195萬 憂遭管收速還百萬元

2022/4/8 18:18
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（中央社記者蕭博文台北8日電）行政執行署台北分署表示，一名經營多家洗衣店的黃姓男子，積欠稅費新台幣195萬元；台北分署今天留置黃男準備聲請管收，黃男見狀連忙籌款，當場繳納100萬元現金後獲釋。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，黃姓男子經營6家洗衣店，自民國107年起滯欠綜合所得稅、勞工退休金等合計約195萬元。

台北分署調查，黃姓男子收到稅款通知書後，將銀行高額存款匯出，每月還能繳納數萬元信用卡費用，有隱匿、處分財產行為，且顯有履行義務的可能卻故意不履行，多次要求黃男陳報財產、限期履行，但黃男置之不理。

台北分署說，經向台北地方法院聲請拘提獲准，執行人員昨天到黃男公司執行拘提，但未發現黃男蹤影；黃男經員工告知，今天到台北分署說明；行政執行官認為黃男符合管收要件，當場予以留置並核發留置通知書。

黃姓男子不想遭聲請管收，迅速籌款並繳納超過滯欠金額半數的100萬元，其餘款項分10期繳納，並由擔保人簽署擔保書後獲釋。

台北分署呼籲，民眾收受執行分署核發的通知書後勿置之不理，且對於滯納稅費應積極處理，不可有隱匿、處分財產行為，以免遭執行分署聲請拘提、管收。（編輯：方沛清）1110408

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