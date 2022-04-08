台銀張姓理專涉詐領逃逸 遭新北檢拘提聲押禁見

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）台灣銀行蘇澳分行張姓理專涉利用執行業務機會，詐騙或盜領客戶款項，得手逾新台幣千萬元。新北地檢署日前兵分6路搜索，昨天拘提在逃張姓理專到案，訊後向法院聲請羈押禁見。

新北地檢署今天傍晚發布新聞稿表示，黑金組檢察官李宗翰指揮法務部廉政署、新北市政府警察局刑事警察大隊偵辦台灣銀行蘇澳分行張姓理專涉嫌違反銀行法等案。

檢方表示，張姓理專涉利用執行業務機會，提供假基金投資、假保單取信被害人，或擅自變更、取得被害人的網路銀行帳戶密碼等方式，詐騙或盜領被害人款項，並將匯至其名下金融帳戶。

張姓理專再以其名下、黃姓前妻、呂姓女友等人的台灣銀行帳戶，小額匯款至被害人台灣銀行帳戶，且於受款人備註欄虛偽註記「基金配息」或「保單配息」等字樣，使被害人誤信確有投資、購買保險等情事。

檢方表示，自102年1月起迄今，張姓理專詐騙或盜領9位被害人客戶款項達數千萬元，因台灣銀行查悉有異，經該行政風處通報法務部廉政署報請新北檢指揮偵辦。

檢警先於民國111年3月18日持拘票及搜索票至張姓理專、黃姓前妻、呂姓女友、簡姓弟媳等人位於宜蘭縣羅東鎮、新北市樹林區、板橋區的6處住、居所執行搜索拘提，扣得現金300餘萬元，在呂姓女友住處扣得愛馬仕等名牌包及配件數10個。

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檢方表示，因張姓理專逃逸，當天拘提未獲，經檢警積極追緝，循線查悉藏匿在台北市士林區後，昨天由新北刑大員警持拘票及搜索票至該處執行，順利拘提張姓理專到案，並扣得現金240餘萬元。

檢察官訊問完畢後，認張姓理專涉犯銀行法的銀行職員特殊背信、刑法詐欺取財等犯罪嫌疑重大，且係於逃亡中遭拘提到案，顯有事實足認為有逃亡之虞，另亦有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而向法院聲請羈押禁見。（編輯：方沛清）1110408