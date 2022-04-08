高嘉瑜遭施暴案再開準備庭 林秉樞稱學到教訓了

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）林秉樞涉嫌施暴高嘉瑜案今天再召開準備庭，檢視卷證並討論是否續押。據悉，林秉樞當庭指稱學到教訓了、會好好做人。高嘉瑜的委任律師指出，不接受沒誠意道歉。

林秉樞涉嫌對民主進步黨籍立委高嘉瑜施暴案，新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪嫌起訴。

新北地方法院今天再次召開準備庭，由於林秉樞羈押禁見3個月時間將於4月底屆滿，這次開庭除檢視書面證物，也提及續押問題。

據了解，林秉樞當庭向法官指稱「這次嚇到了，學到教訓了，出去會好好做人」等語。

在勘驗卷證時，林秉樞對卷證標目上的「其他被害女子的照片」用字提出異議，辯稱「沒有被害人，都是自願的」。據悉，他曾當庭表達願向高嘉瑜道歉，但又說要對高嘉瑜提告。

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檢方扣得233個錄音檔，其中36個檔案疑與高嘉瑜有關。高嘉瑜的律師李永裕反對勘驗所有錄音檔，他指出，高嘉瑜、林秉樞2人當時雖為男女朋友關係，但林秉樞竊錄行為涉犯妨害秘密，此舉根本是要羞辱告訴人，僅同意勘驗特定錄音檔。

李永裕庭後接受媒體聯訪表示，林秉樞從頭到尾否認犯罪，又要求公開審理檢視這些錄音、私密照片，簡直羞辱人，不斷傷害告訴人，決不接受對方毫無誠意、徒具形式的道歉。（編輯：戴光育）1110408