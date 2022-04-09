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檢察長遴選作業 檢審會票選委員徵求建議人選

2022/4/9 20:40
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（中央社記者蕭博文台北9日電）因應法務部展開檢察長遴選作業程序，檢審會票選委員今天公告，即起受理檢察官推薦檢察長人選或自行報名，將於彙整名單後向各界廣徵意見，落實檢察人事民主。

法務部昨天表示，最高檢察署檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統蔡英文已提名台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院行使同意權。

此外，台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松任期即將屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，法務部為此將進行檢察長人事調整。

法務部指出，目前預估檢察長職缺為4至6名，確定後將提前公告，預定5月6日加開檢審會，請檢察官人事審議委員會提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人選即入圍名單，供部長蔡清祥從中圈選；另於5月13日召開檢審會，公布部長的檢察長遴選、派任名單。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長及其指派3人、9名由全體檢察官票選產生的委員組成。

檢審會票選委員今天發出遴任檢察長建議人選案的聯合徵求公告，表示即日起至4月22日下午5時30分止，受理檢察官推薦檢察長人選或自行報名，並於彙整後公告全部報名及被推薦名單，向全國檢察官及各界廣徵意見。

公告指出，票選委員將於5月5日召開會前會討論入圍名單，並於5月6日將9名票選委員的建議入圍名單，提請檢審會討論。（編輯：方沛清）1110409

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