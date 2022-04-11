韓艦來澎湖搜救 國搜中心：無海事管轄權疑慮

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獅子山共和國籍「KYOTO 1」在澎湖海域遇險，台、韓人道救援遭批放棄海域管轄權。行政院國家搜救指揮中心和海巡署11日回應表示，是依救援規劃執行，事涉人命搜救無海事管轄權爭議。圖為屏東艦伴航韓國3012艦。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月11日

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）獅子山共和國籍「KYOTO 1」在澎湖海域遇險，台、韓人道救援遭批放棄海域管轄權。行政院國家搜救指揮中心和海巡署今天說，是依救援規劃執行，事涉人命搜救無海事管轄權爭議。

獅子山共和國籍「KYOTO 1」貨輪7日上午6時許於澎湖烏崁漁港外0.7浬發出遇險信號，船上6名韓籍船員失蹤，由台、韓共同執行人道救援。但中華戰略學會研究員張競昨天批說，台灣有足夠海域搜救量能，卻容許韓國海巡進入內水搜救，「難道是自願放棄事涉主權之海域管轄權嗎？真是顏面掃地！」

對此，國搜中心今天透過新聞稿表示，針對獅子山共和國籍「KYOTO 1」貨輪一案有6名韓籍船員失蹤，台、韓共同執行人道救援，並未違反相關入境規定，且事涉人命搜救，無海事管轄權爭議。

國搜中心指出，韓國搜救中心於案發當天下午4時47分表示因6名失蹤船員皆為韓國人，欲派遣韓國海巡艦艇前往現場共同搜救，以示對其國人生命安全重視，經詢問交通部航港局獲回覆本案未違反入境規定且事涉人命搜救，經國搜中心同意即可進入台灣海域共同搜救。

基於搜救無國界的人道救援精神，國搜中心說，台灣海巡艦艇也曾遠赴他國海域救援台灣漁船的案例，像是民國109年蘇澳籍「永裕興18號」漁船一案，因此同意韓國海巡艦艇前往共同進行人命搜救。

海洋委員會海巡署也表示，7日上午6時25分接獲台北任務管制中心通報「KYOTO 1」貨輪發出遇險訊號，便立即派艦處理；同日下午4時47分國搜中心接獲韓國搜救協調中心（RCC）申請，基於人道救援考量，同意韓方派遣「KCG-3012」及 「D-01」兩艘救難艦船至台灣海域共同實施搜救，全程均依照國內救援規劃執行。

海巡署提到，關於有媒體質疑中國搜救船是否也會放行，依據兩岸人民關係條例大陸船舶應經許可後始得進入，交通部航港局為遂行搜救任務，訂有「大陸船舶進入我方限制或禁止水域拖救遇險船舶申請作業程序」，對岸若有救援遇險船舶需要，可向航政主管機關交通部航港局申請。

同時，經審核同意後，在不妨礙台灣安全狀況下，進入台灣限制或禁止水域共同實施搜救。

海巡署說，今年也曾同意中國派船進入台灣水域共同執行搜救作業，共計2案。因人道救援為普世價值，過往也有台日、台菲及兩岸等跨國共同搜救經驗，「KYOTO 1」案由台灣整合韓國艦船能量實施搜救任務。

根據國搜中心最新資料顯示，「KYOTO 1」失聯的6名韓國籍船員中，目前已尋獲3名韓國罹難船員，仍有3人失蹤，持續搜尋中。（編輯：張銘坤）1110411