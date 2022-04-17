煮食不慎釀禍 高雄鹽埕大火延燒11棟老宅、1人燙傷

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高雄鹽埕區興華街一棟老宅17日上午發生火警，火勢一度猛烈延燒兩側連棟平房，幸無人受傷受困，消防人員灌水滅火。中央社記者曾以寧攝 111年4月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市鹽埕區城中城大樓附近興華街一棟鐵皮住宅，今天上午7時許疑因煮食不慎造成火警，火勢延燒連棟平房，造成11戶房屋受損、1人輕微燒燙傷，消防人員約1小時撲滅火勢。

高雄市鹽埕區興華街1處連棟鐵皮住宅，今天上午7時許發生火警，消防局獲報，出動38車83人前往搶救，到達時兩側11戶連棟鐵皮、木造老宅已有火煙冒出，住戶已自行逃生。

消防局代理局長王志平也到場指揮消防人員布署水線灌救，花約1小時撲滅火勢，所幸無人受困。但現場有1名民眾曾拿滅火器試圖滅火，但火勢一發不可收拾，反造成手腳輕微燒燙傷，由救護人員處置後送醫。

經消防人員現場詢問，初步判定為住戶煮食不慎造成火警，警消將進一步釐清責任。（編輯：黃世雅）1110417