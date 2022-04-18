台中小貨車山區產業道路翻覆 1死1傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

80歲張姓男子18日下午駕駛小貨車，載70歲黃女行經台中市太平區一處山區產業道路，不明原因導致車輛翻覆，消防人員獲報到場搶救，黃女急救後傷重不治，張男多處受傷。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）80歲張姓男子今天下午駕駛小貨車，載70歲黃女行經台中市太平區山區一處山區產業道路，不知何故車輛翻覆，黃女飛出車外傷重不治，張男多處受傷，事故原因警方正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，今天下午接獲民眾報案，太平區廓子產業道路一輛小貨車翻覆，派遣中山分隊，出動消防車1輛、救護車2輛，與消防人員共9人前往處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防人員表示，到場時發現張男受困車內、意識清楚，經協助脫困救出，全身有多處擦挫傷，黃女飛出車外，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，2人都被送往國軍台中總醫院救治，黃女急救後傷重不治。

台中市警察局太平分局告訴中央社記者，初步調查張男駕駛小貨車，載友人黃女外出，行經事發地點因不明原因，導致車輛滑落產業道路內邊坡翻覆，案發原因警方仍在調查釐清。（編輯：郭諭儒）1110418