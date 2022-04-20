理專涉挪3億一審判10年6月 共犯提供帳戶被起訴

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（中央社記者沈佩瑤新北20日電）台新銀行中和分行前理專周姓男子涉挪用客戶款項達3億餘元，一審遭判處10年6月。新北檢方查出，一名陳姓女子曾提供銀行帳戶給周男犯罪使用，今依違反銀行法等將她起訴。

根據新北地檢署起訴書，台新銀行中和分行前理財專員周姓男子因長期投資炒期指虧錢，為填補投資虧損，自民國108年起藉推銷金融商品或藉口私下協助客戶投資之際，假借方便業務作業為由，請客戶先在空白出款單用印、簽名。

周男以他人帳戶製造資金斷點，私下將客戶帳戶金額匯至自己親友銀行帳戶，最後再匯回自己名下帳戶。

一審台北地院認定犯罪所得包括美金173萬及新台幣2億6618萬元，共新台幣3億餘元，去年9月間判處周男10年6月徒刑。

檢方查出，一名陳姓女子涉將銀行帳戶提供給周男使用，幫助他掩飾、隱匿犯罪所得，陳女在偵查時自白犯行，坦言周男有告知借用帳戶目的是為了避免被台新銀行察覺，今天依銀行法中的幫助銀行職員違背職務等罪嫌起訴陳女。（編輯：謝雅竹）1110420