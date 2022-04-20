治安史最高現金搶案 最後落網者黃江正判21年

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南2009年11月發生台灣治安史最高額、7736萬元現金搶案，最後一名嫌犯黃江正潛逃12年後去年9月落網，台南地院今天判處黃江正應執行刑21年，併科25萬元罰金。可上訴。

台南地方法院合議庭認定黃江正犯非法寄藏非法制式手槍罪，判處6年有期徒刑，併科新台幣12萬元罰金；結夥攜帶凶器強盜罪判處14年；共同犯剝奪他人行動自由罪判處1年6個月；非法寄藏非法制式手槍罪判處5年6個月，併科15萬元罰金。應執行刑21年，併科25萬元罰金。

台南這起7736萬元現金搶案，發生於2009年11月23日下午2時許，黃金商蔡進添駕車到中西區忠義路兆豐銀行提領7736萬元，再將現金分置旅行箱與帆布袋，駕車返回寶信鐘錶行開啟後車廂時，後方突駛來1輛黑色轎車，3名蒙面歹徒持手槍、電擊棒行搶，拉扯間，持槍歹徒朝老闆娘林美志右小腿射擊，搶匪得款逃逸。

警方成立專案小組追捕，2010年1月13日陸續逮捕主嫌方東隆（時年48歲）、被害人的妹妹蔡婕涵（時年50歲）、蘇建銘（時年47歲）、蔣春益（時年34歲）、林秉嶧（時年34歲）、王志成（時年38歲）等人，黃江正則潛逃無蹤。

台南市去年1月、2月間接連發生3起重大刑案，造成安平區陳姓角頭等2人身亡，警方全面展開安平區清樓行動，赫然發現黃江正藏匿在安平區慶平路一棟公寓大樓中。

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警方去年9月15日埋伏逮人，黃江正一度否認身分，也宣稱不住在當地，但專案小組人員一句「江正，我追你很久了喔」，才讓他俯首認罪。警方同時在黃江正住處雜物區起出2枝手槍、1枝空氣槍及38顆子彈。

警方調查，黃江正除涉及2009年11月台南市中西區7736萬元現金搶案，也涉及2014年強押擄人勒贖500萬元案遭檢警通緝。黃江正潛逃12年期間，一度避居高雄，後來才返回台南，租下慶平路上這棟公寓大樓作為藏身處所。（編輯：陳仁華）1110420