石斑養殖水裝瓶販賣稱能保健 生技業者遭起訴

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台中某生技公司郭姓負責人，將養殖石斑魚的池水裝瓶命名為「海洋活性小分子肽」販售，聲稱有保健功效，但未取得衛生福利部核發的健康食品許可證。（台中市調查處提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月21日

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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中某生技公司郭姓負責人，將養殖石斑魚的池水裝瓶命名為「海洋活性小分子肽」，聲稱有保健功效，但未取得健康食品許可證對外販售，檢方偵辦後依違反健康食品管理法將他起訴。

調查局台中市調查處今天發布新聞稿表示，台中市某生技公司負責人郭男，自民國106年間起，大量購買石斑魚在位於南投縣的養殖場中飼養，再將養殖石斑魚的池水直接過濾後裝瓶販售，命名為「海洋活性小分子肽」。

郭男於108年至110年間，在台北、台中等地陸續舉辦講座，向民眾宣稱「海洋活性小分子肽」自石斑魚身上提煉「胜肽」，具有「增加自體免疫力、增強免疫功能、抗高血壓、血清總膽固醇及血脂明顯下降、降血糖」多種保健功效，甚至連糖尿病、阿茲海默症、腫瘤、癌症等都有改善功能，藉此吸引民眾購買。

台中市調查處接獲台中市食品藥物安全處相關情資，調查後發現，「海洋活性小分子肽」未取得衛生福利部核發的健康食品許可證，業者卻不斷以產品具有各種神奇保健功效，向民眾廣告、宣講，並以1瓶250毫升新台幣2500元的價格對外販售。

檢方於110年12月間，指揮台中市調處搜索郭男的住處、公司及石斑魚養殖場，發現現場員工仍持續投餵石斑魚，並大量生產石斑魚養殖水，而養殖水抽取後僅過濾處理，未經滅菌、加熱等加工程序即裝瓶販售。

辦案人員依法查扣石斑魚養殖水8.3公噸、「海洋活性小分子肽」7253瓶，進銷貨紀錄、廣告講義等證物，並約談郭男等人到案。台中地檢署經偵辦後，日前依違反健康食品管理法罪嫌將郭男起訴。

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台中市調處表示，案件偵辦過程曾遇購買民眾轉述，因家人罹癌，便聽信偏方，花費數萬元購買「海洋活性小分子肽」給家人服用，家人卻發生全身浮腫、暈眩、尿蛋白飆高等異常症狀，身上更散發難以忍受的惡臭。

調查局呼籲，民眾勿隨意聽信網路傳言或偏方，如欲選購健康食品，應挑選具衛生福利部核准標示的「小綠人」標章產品，並審慎閱聽思辨各方消息，以免傷財傷身，得不償失。（編輯：謝雅竹）1110421