中橫關原路段中午才搶通 又遇落石砸車1人送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）中橫公路台8線117.4公里關原災害路段今天中午才搶通放行，就有車輛遭落石砸中前擋風玻璃，導致駕駛頭部撕裂傷，經現場人員緊急聯絡救護人員接駁下山治療，災害路段暫時封閉。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華今天接受中央社記者訪問指出，台8線117.4公里關原災害路段中午12時30分搶通放行，因災區長度逾150公尺，監看人員視邊坡狀況，採逐車戒護放行。

陳麗華指出，下午放行時1輛下山車輛行經災害路段，遭邊坡落石砸中車輛，落石砸破前擋風玻璃，造成駕駛頭部撕裂傷，現場人員緊急引導車輛停靠路邊，確認患者意識清楚，立即聯繫救護人員於洛韶接駁傷患，後送至國軍花蓮總醫院治療。

陳麗華表示，經現場人員回報，台8線117k+310~+380邊坡仍持續落石，暫時封閉台8線114K+600至151K+700（關原至洛韶路段），等待邊坡穩定後進場清理，目前已勸離東端逾10輛車輛。

陳麗華表示，因邊坡仍有持續性落石，預計下午5時起至翌日清晨7時實施台8線關原至洛韶路段夜間預警性封路。（編輯：陳仁華）1110421