陸軍：航特部士官休假涉槍擊案 全力配合偵辦

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（中央社記者游凱翔台北21日電）陸軍航空特戰指揮部今天表示，所屬吳姓士官休假期間，遭警方以涉及槍擊案帶回訊問，將全力配合警方偵辦，若確定有不法，將嚴懲不貸。

陸軍航特部吳姓士官疑因向錢莊借錢遭逼債，今天凌晨約錢莊負責人鄭男見面，隨後持預藏改造手槍開槍，擊中鄭男頭部2槍再丟包永和福和橋下；新北警方獲報全力緝凶在新店逮人，訊後依殺人罪嫌送辦。

永和警分局偵查隊長李志祥晚間接受媒體聯訪表示，行凶的吳姓士官今天休假，疑不滿遭鄭男催討放款利息，雙方有約新台幣300萬元金錢糾紛，約在台北市和平東路3段談判；吳男被逼急，凌晨憤而持預藏改造手槍向鄭男開2槍。

媒體報導，新北市永和區福和橋下凌晨發生一起槍擊案，且傳這名犯嫌為航特部中士。

航特部傍晚發布新聞稿表示，所屬吳姓士官今天休假期間，遭警方以涉及槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。

航特部指出，將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法將嚴懲不貸。（編輯：蘇志宗）1110421