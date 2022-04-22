檢察長遴選 檢審會票選委員公告29人大名單

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（中央社記者蕭博文台北22日電）因應法務部展開檢察長遴選作業，檢審會票選委員今天公告，已有29人報名或被推薦遴任檢察長，明天起公開徵詢各方意見，將在29人名單中提出職缺2倍人選供部長蔡清祥圈選。

法務部日前表示，今年檢察長職缺將有4至6名，預定5月6日加開檢審會，請檢察官人事審議委員會提出職缺數2倍的建議人選供部長從中圈選；另於5月13日召開檢審會，公布部長的檢察長遴選、派任名單。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長和其指派3人，以及9名由全體檢察官票選產生的委員組成。檢審會票選委員為促進檢察長遴任程序公開透明，日前受理檢察官推薦檢察長人選或自行報名，將於今天截止。

檢審會今天公告29人名單，包括最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長張斗輝（司法官訓練所20期結業）、台灣高等檢察署主任檢察官呂丁旺（22）、台中高分檢主任檢察官吳萃芳（24）、高雄高分檢檢察官蔡國禎（24）、高檢署主任檢察官陳文琪（25）。

此外，行政執行署長林慶宗（26）、台中高分檢主任檢察官張宏謀（26）、廉政署長鄭銘謙（26）、高檢署主任檢察官姜貴昌（27）、檢察司長林錦村（28）、法務部參事郭棋湧（29）、保護司長毛有增（30期）、高檢署主任檢察官鄭鑫宏（31）、司法官學院主任秘書李海龍（33）也在名單中。

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其餘名單則有高檢署檢察官吳慧蘭（33）、台南高分檢檢察官曾昭愷（34）、台中高分檢檢察官謝名冠（34）、高檢署檢察官曾文鐘（35）、高檢署檢察官黃錦秋（35）、高檢署檢察官楊四猛（35）、台北地檢署檢察官許祥珍（36）。

台中高分檢檢察官郭景東（36）、高檢署檢察官滕治平（36）、高檢署檢察官許鈺茹（36）、行政執行署副署長吳義聰（36）、高檢署檢察官蘇佩鈺（36）、高雄高分檢檢察官黃元冠（37）、高檢署檢察官孫治遠（37）、北檢檢察官林漢強（38）。（編輯：李錫璋）1110422