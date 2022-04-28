檢舉副駕座丟垃圾未開罰 環保局：難認定行為人

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣有用路人目擊前方車輛從副駕駛座丟出垃圾，並以行車記錄器影像向環保局檢舉，卻得到回覆，根據車牌無法推定實際污染行為人，「無法予以告發」，檢舉人直呼不合理，也引起網友議論。

這名檢舉人日前行經頭份市尖山大橋，發現一輛自小客車閃燈違停路邊，接著竟從副駕駛座丟出1包垃圾拋往橋下，認為對方太沒公德心，因此透過行車記錄器影像向環保局提出檢舉，不料得到的回覆卻是「無法告發」。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳今天接受媒體聯訪解釋，違反廢棄物清理法案件的裁罰，是以實際污染的行為人為裁罰對象，針對行駛中車輛駕駛人丟棄廢棄物行為，環保單位是以車牌連結到車主，進而推定車主是行為人而予以開罰。

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然而對於駕駛座以外乘客丟棄廢棄物的行為，蔡政勳說，環保署作出正式解釋，因無法直接認定車主就是行為人，因此也無法開罰車主。

根據檢舉人提供的影片，可以看到是從右側副駕駛座丟出垃圾。對於無法可罰的理由，檢舉人直呼「非常不合理」，並將影片及檢舉結果PO網，引發網友議論，質疑法規有漏洞，未來沒公德心的用路人只要從副駕駛座或乘客座丟出垃圾，造成環境髒亂，都可輕易躲過處罰。（編輯：李錫璋）1110428