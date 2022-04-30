真好玩手遊董事長、前行銷長涉掏空 遭羈押禁見

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北地方法院昨天深夜表示，檢方偵辦某手機遊戲公司負責人周男與郭姓前行銷長涉嫌以墊高廣告費等方式掏空公司新台幣1億400餘萬元，檢方聲押禁見後，法院裁准諭知2人羈押禁見。

新北地檢署新聞稿未揭露兩名涉案人或公司名稱，但各媒體均已點名是興櫃遊戲公司真好玩娛樂的負責人周玄昆及前行銷長郭明琪。

根據新北地檢署的新聞稿，黑金組檢察官周懿君指揮法務部調查局新北市調查處，及重案組檢察事務官偵辦某興櫃科技遊戲公司周姓董事長與郭姓前行銷長等人，涉嫌違反證券交易法等案。

這家公司以發展手機遊戲為主，檢方說，28日持13張搜索票搜索公司、被告等住居所，查扣電腦主機、手機、文件等證物。

檢方說，經新北地方法院裁准在新台幣1億400餘萬元的範圍內，扣押周姓、郭姓及另名林姓被告名下不動產4棟及股票，查扣香奈兒等名牌包計18個。

檢方表示，檢察官於29日凌晨訊問完畢後，認為被告等涉犯證券交易法特別背信罪嫌，及洗錢防制法洗錢罪，犯罪嫌疑重大，有事實足以認為周姓及郭姓被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見；林姓被告則無羈押之必要，交保100萬元。

檢方說，調查周姓被告為該科技公司董事長，郭姓被告為前任行銷長，都是公司的經理人；涉嫌自民國103年起，與另外一家金融科技公司的林姓負責人，共同利用墊高廣告費用，或製作假廣告費用，支付廣告公司及金融科技公司。

檢方說，被告利用此手法，再由該廣告等公司抽取一定比例處理費後，將款項回流周男及郭男私人帳戶內，藉此掏空科技電玩公司總計新台幣1億400餘萬元，影響公司正常營運及投資人權益。

新北地院29日深夜11時45分以文字表示，審理後認為，2名被告有逃亡及勾串共犯、證人之虞，均裁定羈押並禁止接見通信。（編輯：徐睿承）1110430