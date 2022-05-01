餐廳老闆與女員工疑瓦斯中毒 倒臥店內死亡

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新北市板橋區民權路某餐廳的老闆與店內女員工，1日晚間被發現倒臥在店內，經送醫搶救，兩人仍死亡。警方調查疑似瓦斯外洩中毒，但將深入調查。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市板橋區民權路202巷1家餐廳的老闆與店內1名女子，今天晚間被發現倒臥在店內，經送醫搶救，兩人仍死亡。警方初步調查疑似瓦斯外洩中毒，真正死因將由檢警相驗調查。

新北市府消防局今晚表示，晚間6時20分接獲板橋區民權路某餐廳員工報案需要救護，現場有餐廳男老闆與另外1名餐廳女性員工，倒在用餐區昏迷不醒。

消防局派出救護車前往，現場兩名傷患都已經沒有呼吸、心跳，分別送往亞東醫院與衛福部台北醫院急救仍不治。

警方初步調查現場疑似瓦斯外洩，這家餐廳在今天中午還有營業，通常晚間營業時間在傍晚5時開始供餐，不過，當餐廳員工到場時發現瓦斯漏氣，現場兩人已經失去呼吸心跳，立即向警方報案。

警方說，已經封鎖現場，並由鑑識人員蒐證，詳細死因將由檢方進一步相驗釐清。（編輯：林治平）1110501