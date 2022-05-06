前北港鎮長蕭永義涉賣職缺 判10年2月定讞

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（中央社記者蕭博文台北6日電）雲林縣北港鎮前鎮長蕭永義任內涉嫌販賣清潔隊員職缺，收賄共新台幣750萬元。一、二審法院均依收賄罪，判處蕭永義有期徒刑10年2月，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，蕭永義自民國107年12月25日起擔任雲林縣北港鎮公所鎮長，為償還競選時積欠債務，及應付平日紅白帖支出，起意販賣正式清潔隊員職缺。

108年9月至109年9月間，蕭永義自行收賄或安排蔡姓商人擔任白手套，以新台幣120萬元到150萬元不等價格，分批販賣清潔隊員的正式職缺，合計收賄750萬元，共6人因行賄而成為北港鎮正式清潔隊員。

一審雲林地方法院審酌，蕭永義罔顧選民付託，敗壞官箴，考量他坦承犯行等情狀，依6個貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處應執行有期徒刑10年2月，褫奪公權8年。

此外，一審判蔡姓商人應執行2年，褫奪公權5年，緩刑5年，須向公庫繳付50萬元。其餘涉嫌交付賄賂的清潔隊員、親友等14人因坦承犯行，分別獲判得易科罰金之刑，其中12人獲緩刑。

蕭永義認為一審量刑過重，提起上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。二審認為，一審判決認定事實、適用法律均正確，並已詳細說明量刑理由且未逾越法定刑度，也無濫用裁量權限，駁回蕭永義上訴，維持一審罪刑。

案經蕭永義上訴，最高法院認為，二審判決並無違法不當，昨天駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1110506