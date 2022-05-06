前北港鎮長蕭永義貪污案定讞 檢警啟動防逃機制

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）前北港鎮長蕭永義多次販賣清潔隊員職缺，牟取不法利益750萬元，最高法院維持歷審見解，依法判10年2月，褫奪公權8年，全案定讞。雲林地檢署啟動防逃機制，近期內執行到案。

雲林縣北港警分局昨天晚間已經與蕭永義碰面，告知檢警調已啟動防逃機制，今天將送達執行傳票命令；雲林地檢署表示，蕭永義一案已定讞，執行科近期內執行到案。

蕭永義接受中央社記者電訪時表示，尊重司法，平常心看待，已經準備一些佛經入獄研讀。

雲林地檢署109年指揮專案小組偵辦發現，蕭永義在108年到109年間，多次濫用清潔隊員人事進用及核定權，分別收受新台幣120萬元或150萬元不等賄款，作為進用為清潔隊員的對價，蕭永義因此獲得不法利益750萬元。

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蕭永義109年10月因案遭羈押而停職，後因交保停止羈押，110年3月12日復職，雲林地方法院同年6月依貪污治罪條例判蕭永義10年2月徒刑，褫奪公權8年，再度停職，目前蕭永義的姊姊蕭美文擔任代理鎮長。

蕭永義不服提起上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。監察院去年7月也全票通過蕭永義的彈劾案，移送懲戒法院；懲戒法庭審理後判蕭永義撤職，停止任用3年。（編輯：郭諭儒）1110506