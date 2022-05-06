國道3號西湖段大貨車撞施工車輛 已知1死4傷

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國道3號南下137.4公里西湖路段6日下午發生一起嚴重車禍，為一輛大貨車撞擊施工車輛，已知1死4傷，事故原因仍有待警方調查釐清。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）國道3號南下137.4公里西湖路段，今天下午發生大貨車撞擊施工車輛事故，現場已知1死4傷，目前南下車道全線封閉，事故原因待警方調查。

苗栗縣消防局下午2時45分許接獲民眾報案，西湖鄉國道3號南下137.4公里處發生大貨車車禍，疑似有人受困，通報西湖、後龍等分隊人車前往。

現場為大貨車不明原因衝撞施工車輛，包括施工人員及大貨車駕駛在內多人受傷。

消防局表示，現場傷者共計5名，其中1人已明顯死亡，另外4人分別送往通霄光田醫院、大千醫院救治。

國道警方指出，事故現場為大貨車撞擊高公局施工車輛，目前該路段南下車道封閉，呼籲駕駛人提前在後龍交流道下匝道改走台1線，事故過程及原因仍待進一步調查。（編輯：張銘坤）1110506