中輟少年揚言炸桃園機場遭送辦 稱不滿疫情無法旅遊

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一名魏姓中輟少年日前在星宇航空及長榮航空網站留言要炸桃園機場（圖），遭航警局送辦。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園6日電）新北市一名魏姓少年日前在星宇航空及長榮航空網站留言要炸桃園機場，並在高鐵網站留言恐嚇，航警局循線將他查獲，將依民用航空法及恐嚇罪嫌移送桃園地方法院少年法庭偵辦。

航空警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，星宇航空及長榮航空網站日前遭網友留言要炸桃園國際機場，航空公司報案後，成立專案小組展開調查，循線查獲一名魏姓少年到案。

警方表示，魏姓少年中輟在家，自稱因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係無法旅遊，又在電視上看到烏俄戰爭中飛彈轟炸機場等新聞，造成情緒沮喪並心生不滿，於是隨機挑選2家航空公司留言恐嚇以宣洩不滿情緒。

警方表示，航警局在偵辦過程中，得知鐵路警察局接獲高鐵網站報案類似留言案件，經調查，魏姓少年也有至高鐵網站留言類似訊息；全案將依涉嫌違民用航空法及刑法恐嚇罪嫌移送桃園地方法院少年法庭偵辦。

警方表示，機場、鐵路均為國家重要關鍵基礎設施，散布危害飛航安全的不實訊息者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1110506