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張淑晶出租房屋涉誣告詐欺 判刑8年6月定讞

2022/5/9 11:36（5/9 13:30 更新）
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張淑晶（右2）被控自民國102年起出租房屋，涉及誣告、詐欺房客。高等法院二審判決不得易科罰金部分，應執行8年6月徒刑，最高法院9日駁回上訴，全案定讞。（中央社檔案照片）
張淑晶（右2）被控自民國102年起出租房屋，涉及誣告、詐欺房客。高等法院二審判決不得易科罰金部分，應執行8年6月徒刑，最高法院9日駁回上訴，全案定讞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北9日電）女子張淑晶被控自民國102年起在新北市出租房屋，涉及誣告、詐欺房客。台灣高等法院二審判決不得易科罰金部分，應執行8年6月徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，張淑晶自民國102年年底開始，出租位於新北市中和、板橋、永和、新莊的房子，出租過程中，張淑晶都是提出自己打字列印，且載有「連帶保證人」欄位的租賃契約供承租人簽署。

法院認為，張淑晶明知部分案件簽約時她所稱的連保人並不在現場，也無證據顯示連保人有授權或同意簽署契約，仍虛構這些人為契約的連保人，提告詐欺等罪，構成刑法誣告罪。

另外，部分案件張淑晶明知承租人有徵得連保人同意，卻對承租人提告偽造文書，這部分也構成誣告罪。

判決表示，有承租人發現契約與租約正本並非完全一致；張淑晶佯稱可以提供A房且讓承租人試住A房，簽約後承租人要搬入時，卻提供B房；另外，張淑晶承諾當晚可提供現住房間，讓承租人先簽約，但所提供的房間卻是房客尚未搬離。這部分張淑晶涉及詐欺。

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新北地方法院一審判決張淑晶不得易科罰金部分，應執行有期徒刑7年，得易科罰金部分1年2月徒刑。張淑晶不服，提起上訴。高院改判不得易科罰金部分應執行8年6月徒刑，其餘上訴駁回。最高法院今天駁回上訴定讞。

另外，張淑晶自103年起，陸續出租位於新北市新莊區、中和區、板橋區、永和區的套房給29組承租人，疑因不滿房客搬走、不續約等，提告詐欺、毀損、偽造文書等罪嫌，涉嫌誣告。最高法院今年4月判刑5年6月定讞。（編輯：李亨山）1110509

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