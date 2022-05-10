進口家具夾藏4600公斤菸絲 台中關查扣偵辦

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關務署台中關日前查驗自越南進口的一批貨櫃，原申報貨品為木製家具及飾品，經開櫃查驗，發現木製桌面夾藏菸絲，共查獲菸絲總重量逾4600公斤，可產製約33萬餘包紙菸，估計市價約新台幣2300萬元。（關務署台中關提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月10日

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（中央社記者蘇木春台中10日電）關務署台中關日前在查驗自越南進口的一批貨櫃時，開櫃查驗發現木製桌面夾藏菸絲總重量逾4600公斤，估計市價約新台幣2300萬元，涉案的業者已被移交台中市財政局進行後續偵辦。

財政部關務署台中關今天發布新聞稿表示，台中關於本月初查獲自越南進口的一批貨櫃，原申報貨品為木製家具及飾品，經開櫃查驗時，發現貨櫃中有400多片木製桌面，每片桌面重約10公斤。

但查驗人員認為有異，割開木質合板桌面時發現，2片合板之間空隙夾藏菸絲，共查獲菸絲總重量逾4600公斤，可產製約33萬餘包紙菸，估計市價約2300萬元。

台中關表示，以20支包裝的香菸計算，約含14公克菸絲，菸絲除須課徵關稅15%及營業稅5%外，另須按每公斤加計課徵菸稅1590元及菸品健康福利捐1000元，估計逃漏菸稅及健康福利捐近1200萬元。

進口貨品的業者表示，自己只是進口桌面，不知道桌面當中夾藏菸絲，桌面將在台灣組裝成木桌販售。

台中關指出，業者涉嫌違反海關緝私條例，以及菸酒管理法等相關規定，台中關已依法查扣證物，全案並移交台中市政府財政局辦理後續事宜。

台中關呼籲，為確保民眾健康與國家稅收，將持續落實並精進查緝作為，防堵非法走私貨物入關，貨物進口人切勿心存僥倖，以免觸法。（編輯：張雅淨）1110510