本土單日確診破5萬 消防署：國軍將加入防疫勤務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北10日電）因應本土疫情增溫，消防署今晚表示，為增加救護量能，已邀國防部及各縣市消防局共同盤整國軍可調派支援人車，總計可支援140輛救護車及280人協助各消防機關的防疫勤務。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天公布新增5萬780例本土個案，創下單日新高。

消防署晚間發布新聞稿表示，統計過去14天平均每日救護件數為3600件，其中COVID-19救護案件高達836件，已占平均每日件數的23%，並且持續成長中。

因應疫情急劇升溫和民眾緊急就醫需求增加，消防署說，9日下午已邀集國防部軍醫局、陸軍後勤指揮部及各縣市消防機關共同召開「啟動國軍救護車支援消防機關防疫作業」會議，盤整國軍可調派的人力及城市型救護車，未來將配合消防機關共同執行防疫勤務。

消防署說，會中決議依縣市需求，啟動國軍城市型救護車加入消防防疫勤務，且經盤點結果，國軍總計可支援140輛救護車及280名人力加入各消防機關，共同執行防疫勤務，除增加救護量能，也避免排擠消防機關原本的救災與緊急救護勤務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於中央流行疫情指揮中心日前表示，疫情高峰時期單日確診人數可能達10萬人以上。消防署表示，透過國軍整備量能加入協助防疫勤務，預期將可確保救護效能，讓需要的病患得到及時治療，守護更多寶貴生命。

消防署同時呼籲，非緊急傷病民眾請自行就醫，居家照護、隔離及檢疫者撥打119求援時，請務必主動告知防疫身分及求助原因，方便119提供適當的服務。（編輯：張銘坤）1110510