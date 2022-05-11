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大學校友組投資公司涉不法吸金7億 北檢起訴8人

2022/5/11 11:14
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（中央社記者林長順台北11日電）李姓、侯姓男子等5名大學校友共組投資公司，涉嫌不法吸金逾新台幣7億元，李男因故過世後，全案曝光。台北地檢署今天依違反銀行法、期貨交易法等罪起訴侯男等8人。

檢警接獲民眾檢舉，指李姓、吳姓、侯姓、盧姓、鍾姓男子5人於民國107年創立奧創國際投資公司，對外表示以KD指標作為投資判斷依據，聲稱操作海外期貨績效顯著，並於投資說明會號稱公司操作從未賠錢等由，對外吸引不特定人進行投資。

不料，公司負責人李姓男子突然因故死亡，投資民眾才知道奧創公司將客戶投資款項操作期貨買賣慘賠殆盡，導致眾多投資人蒙受鉅額損失。檢警初估受害民眾多達上百人，不法吸金約7億元。

北檢去年9月指揮刑事局執行拘搜行動，拘提吳姓、侯姓等8名嫌犯到案，並查扣手機、筆記型電腦、平板電腦、金融存摺、點鈔機、奧創公司相關投資契約書、講義等證物及現金近400萬元。

北檢今天依違反期貨交易法、銀行法、刑法詐欺等罪起訴侯男等8人。（編輯：方沛清）1110511

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