保母涉虐童及違法收托 中市府罰20萬提獨立告訴

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市1歲多男童疑遭保母不當對待昏迷送醫，市府今天表示，經查這名保母未登記，違法收托15名幼兒，情節重大，依法重罰20萬元，並提起重大兒虐案件獨立告訴。

台中市政府社會局發布新聞稿指出，夏姓保母於4月25日疑似不當對待，導致易姓男童昏迷送醫，經社會局積極追查，夏姓保母雖然有保母人員技術士證，但沒有向社會局登記取得居家式托育服務登記證書，違法收托15名幼兒。

社會局表示，社工訪談時，夏姓保母堅不吐實，以個資為由不提供收托名單，以致證據蒐集困難。夏姓保母涉嫌重傷害罪遭收押禁見，還跟其他家長謊稱因家人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所以短期內無法收托。

社會局指出，家長說當初透過網路或友人介紹找到夏姓保母，收費便宜，送托時間彈性，但參觀環境時間都約在晚上或假日，平時接送在家門口或巷口，不會看到其他孩子，家長們都沒有發現異狀。

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社會局說明，夏姓保母曾申請登記居家式托育服務，因資格不符遭社會局駁回，她明知自己沒有取得登記，仍故意違法收托，且收托人數遠超過照顧比，違反兒少權法規定，社會局加重裁處20萬元罰鍰並公布姓名。

此外，社會局表示，由於易姓男童傷勢嚴重，社會局依兒少權法規定提出獨立告訴；如虐待情事經調查屬實，最重可再處60萬元，社會局依法裁處，絕不寬貸。（編輯：謝雅竹）1110511