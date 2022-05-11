更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

保母涉虐童及違法收托 中市府罰20萬提獨立告訴

2022/5/11 19:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市1歲多男童疑遭保母不當對待昏迷送醫，市府今天表示，經查這名保母未登記，違法收托15名幼兒，情節重大，依法重罰20萬元，並提起重大兒虐案件獨立告訴。

台中市政府社會局發布新聞稿指出，夏姓保母於4月25日疑似不當對待，導致易姓男童昏迷送醫，經社會局積極追查，夏姓保母雖然有保母人員技術士證，但沒有向社會局登記取得居家式托育服務登記證書，違法收托15名幼兒。

社會局表示，社工訪談時，夏姓保母堅不吐實，以個資為由不提供收托名單，以致證據蒐集困難。夏姓保母涉嫌重傷害罪遭收押禁見，還跟其他家長謊稱因家人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所以短期內無法收托。

社會局指出，家長說當初透過網路或友人介紹找到夏姓保母，收費便宜，送托時間彈性，但參觀環境時間都約在晚上或假日，平時接送在家門口或巷口，不會看到其他孩子，家長們都沒有發現異狀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社會局說明，夏姓保母曾申請登記居家式托育服務，因資格不符遭社會局駁回，她明知自己沒有取得登記，仍故意違法收托，且收托人數遠超過照顧比，違反兒少權法規定，社會局加重裁處20萬元罰鍰並公布姓名。

此外，社會局表示，由於易姓男童傷勢嚴重，社會局依兒少權法規定提出獨立告訴；如虐待情事經調查屬實，最重可再處60萬元，社會局依法裁處，絕不寬貸。（編輯：謝雅竹）1110511

延伸閱讀
無照保母聯手男友虐死2歲童 更二審輕判3年半
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族