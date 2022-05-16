貨車駕駛停路邊買檳榔 機車騎士撞上噴飛傷重不治

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台東市中華路16日上午發生死亡車禍，貨車車主洪姓男子上班途中經過檳榔攤，將車停在路邊下車買檳榔，56歲董姓男子騎機車疑未注意前方，撞上在路邊停等的貨車，救護車趕抵時，騎士已無呼吸心跳，送醫後不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月16日

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（中央社記者李先鳳台東縣16日電）台東市中華路今天上午發生死亡車禍，56歲董姓男子騎機車疑未注意前方，撞上在路邊停等的貨車，貨車駕駛在買檳榔，騎士噴飛倒地，救護車趕抵時己無呼吸心跳，送醫後不治。

車禍地點在中華路二段一處檳榔攤前，從監視器看到，同向行駛的機車騎士沒有煞車，直接撞上停在機車道上的貨車，高速撞上車斗後，騎士噴飛倒在路中央，機車則卡在貨車後輪。

檳榔攤業者和貨車駕駛聽到巨大碰撞聲後趕緊查看並報警，消防局救護車趕到時，董男己經沒有呼吸心跳，送醫後仍因傷重不治。

警方調查，貨車車主洪姓男子開車準備上班，途中經過檳榔攤時，將車停在路邊下車買檳榔。死者為56歲董姓男子，車禍原因由警方調查中。（編輯：郭諭儒）1110516