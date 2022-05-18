前棒球國手陰經龍持刀刺死女友 檢方依殺人罪起訴

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（中央社記者姜宜菁嘉義市18日電）前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍不滿女友、台電協力廠商員工張女提分手，陰男3月22日在嘉義配電中心持刀刺死張女，檢方今天偵查終結依殺人等罪將陰男提起公訴。

起訴書指出，陰經龍（56歲，羈押中）為台電公司的職員，張姓女子則為台電公司的協力廠商員工，2人同在台電公司嘉義區處配電中心工作，因而相識交往成為男女朋友，張女因故在今年3月17日與陰男談分手，陰男而心生不滿。

陰男竟持水果刀抵住張女頸部，甚至說「要與你同歸於盡」、「要殺死你」等語，造成張女頸部有撕裂傷，同時心生畏懼，所幸張女的鄭姓外甥女及時趕到將人帶離，陰男才作罷。

檢方提到，陰經龍事後憤憤不平，萌生殺人的犯意，在3月22日趁遞送文件給張女，陰男持預藏的水果刀刺向張女胸口，導致張女大量出血，鄭姓外甥女剛好在旁，見狀立即上前阻止，陰男揮舞水果刀恐嚇「如果再阻止，我連你也殺」。

張姓女子送醫後不治身亡，檢方相驗確認張女死因為大量出血，引發低容積性休克和血、氣胸。陰經龍在偵查庭上坦白殺害張姓女子，但否認傷害及恐嚇，辯稱他當時是要持刀自殘。

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檢方認為，陰經龍涉犯殺人、恐嚇和傷害罪，今天偵查終結依法提起公訴。

台電嘉義區營業處曾表示，陰經龍曾經是棒球國手，也曾是台灣電力棒球隊的成員。據台灣棒球維基館資料，陰男在少棒時期，投、打方面表現都很突出，曾赴美參加威廉波特少棒錦標賽，順利奪下世界冠軍，後來也入選國家青棒代表隊，當兵退伍後加入台電棒球隊，便一直在台電服務，至今年已30餘年。（編輯：郭諭儒）1110518