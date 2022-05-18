女子買平板怕被罵謊報撿到 貪警據為己有判1年半

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（中央社記者沈佩瑤新北18日電）洪姓女子偷買平板怕被罵，報警謊稱撿到，企圖半年後以拾得人身分領回，處理遺失物的陳姓員警卻起貪念據為己有。新北地院近日判員警1年半徒刑、緩刑4年，需支付公庫10萬元。

根據新北地方法院判決書，去年6月間，洪姓女子與朋友前往好市多中和店消費，拜託好友刷卡分期購買1台平板，因擔心遭丈夫責罵，竟利用拾得遺失物半年後未領取便可歸屬拾得人規定，將全新平板拿去派出所謊報撿到。

檢方調查，派出所受理後，以分局信封袋包裝平板，連同陳報單、遺失物收據等文件，送交中和警分局收發室辦理掛號收文，由保安警察第一總隊第一大隊派往該分局支援的陳姓員警負責處理。

陳姓員警見這台平板全新未拆而心生貪念，竟以同事名義發函表示平板已由遺失者領回，並在內政部警政署拾得遺失物管理系統，登載遺失物已領回，隨即將平板帶回家、據為己有。

洪女接獲通知發現平板遭人領走，遂打電話到警局詢問而東窗事發。

法院合議庭認為，陳姓員警身為警職，不思廉潔自持，反而侵占遺失物，嚴重減損公務機關執法威信，考量他犯後態度良好、交出平板還給失主，依貪污治罪條例判處1年6月徒刑，緩刑4年，並需支付公庫新台幣10萬元。陳姓員警已自動離職。（編輯：李錫璋）1110518