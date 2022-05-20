醫師藥師涉詐健保2500萬元交保 檢聲押遭駁回

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義縣林姓醫師民國98年起透過他人收集健保卡，10多年共詐領健保費逾新台幣2500萬元，林姓醫師等4人18日交保，檢方發現醫師等人有串證之虞，今天向地院聲押遭駁回。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔告訴中央社記者，林姓醫師等4人經訊問後，供詞均與之前相同，並無重大歧異，縱使4人私下有見面，但後來不歡而散，自難認有互相勾串情事。法官認為依現有事證，與之前檢察官諭知交保所依據的卷證基礎差異不大，因此，駁回羈押聲請，林姓醫師等4人晚間均請回。

嘉義地檢署表示，嘉義縣某診所及藥局涉嫌詐領健保費案件，檢調17日執行搜索，18日檢方複訊後，林姓醫師等6人犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，林姓醫師以100萬元、張姓藥師以50萬元、鄭女以10萬元，以及李女等3名仲介分別以2萬到1萬元不等金額交保。

檢調發現，林姓醫師、張姓藥師及妻子鄭女、李女等4人，不僅互相有聯絡，且還涉嫌聯繫交付健保卡的患者，有勾串證人之虞，嘉義縣調查站調查官昨天拘提林姓醫師等4人，並於今天向嘉義地方法院聲請羈押。

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檢方調查，17日搜索時，在現場查扣50多張民眾寄放的健保卡等相關物證，並傳喚林姓醫師（49歲）、張姓藥師（64歲）等6人及相關證人10多人到案。

檢方表示，林姓醫師和張姓藥師與俗稱「小蜜蜂」的李姓女子等3人涉嫌共同詐領健保費，自98年起，先由李女等人以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召收集健保卡，再由林姓醫師上傳不實診察紀錄及處方箋給張姓藥師夫妻，從中詐領診察費、藥費及藥事服務費等費用，10多年來，詐領健保費用逾2500萬元。（編輯：謝雅竹）1110520