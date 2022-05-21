台中肉品市場改建工程工人觸電 市府要求停工

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台中市北區肉品市場改建為「豬事圓滿」公園，21日卻傳出工安意外。民進黨籍議員賴佳微現場勘查指出，現場仍在施工，工地多處圍欄沒有圍住，出入口無人管制。（賴佳微提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市肉品市場將改建為「豬事圓滿」公園，今天上午開挖管線挖到舊有電線，工人觸電送醫，在加護病房治療中，中市府建設局表示，工程暫停施工，後續關懷受傷工人。

台中市北區肉品市場改建為「豬事圓滿」公園，今天傳出工安意外。台中市消防局上午9時接獲通報，有工人發生觸電，救護人員到場時，工人已失去生命徵象，CPR後恢復心跳，送往中國醫藥大學附設醫院。

院方指出，患者右腳底有觸電傷口，意識不清，插管治療在加護病房觀察中。

民進黨台中市議會黨團總召、市議員江肇國表示，市府的重大工程發生工安意外，市府上下竟毫無反應。要求停工、展開調查、傷者慰問、訊息發布等作為都沒有，難道官員全部放假去了？還是市府跟包商聯手隱匿？市府局處螺絲全鬆了。

民進黨籍台中市議員賴佳微前往現場勘查指出，現場仍在施工，工地多處圍欄沒有圍住，出入口無人管制，開工不到一個月就發生工安意外，質疑包商是否在市府的趕工壓力下，未做好安全措施。

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建設局透過文字稿指出，施工時，挖土機進行管線預埋，不慎開挖到舊有電線，導致工人觸電，即刻啟動緊急應變處置，除立即進行緊急斷電及搶修作業，避免產生漏電等危險，通報救護車送醫搶救，派員至醫院關心勞工狀況。

台中市勞檢處長邱怡川表示，已要求停工，派員現場檢查，如查有違反職業安全衛生法部份，將處新台幣3萬以上、30萬元以下罰鍰，同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」機制，協助妥善處理相關事宜。（編輯：郭諭儒）1110521