討錢買貓飼料遭拒弒母 二審判女4年8月

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（中央社記者劉世怡台北26日電）新北巿蘇姓女子涉向母親討錢買貓飼料未果，揚言「我殺妳都敢」後，買刀殺母。二審今天考量她患思覺失調症，辨識能力降低，依殺害直系尊親屬，判刑4年8月，刑後監護4年。

二審台灣高等法院新聞資料指出，蘇姓女子於民國110 年2月23日下午2時許，在新北市新莊區母親的住處，因索討新台幣5070元的貓飼料費未果，雙方發生爭執。

蘇女揚言「我殺妳都敢」後，氣憤外出購買水果刀後返回，再次與母親起爭執，近距離持刀朝母親左腹猛力刺入（傷口深度達12.5公分），蘇女看見母親大量出血，撥打119送醫急救，母親經送醫仍不治死亡。

一審不認定蘇女有殺人犯意，依傷害直系血親尊親屬致死罪，判刑4年6月，刑後監護5年。案經上訴，二審由高院審理，今天宣判，認定蘇女有殺人的不確定故意，依殺害直系血親尊親屬，判4年8月，刑後監護4年，可上訴。

二審指出，蘇女雖罹患思覺失調症等病症，但依她的智識程度、社會歷練，並自陳當日爭吵時向母親揚言「我殺妳都敢」等語，顯見她明知持水果刀戳刺被害人腹部行為，可能導致被害人生命陷於危險而有死亡結果，有所預見，且證人證稱蘇女果決、沒有猶豫之下行凶，可見蘇女主觀上，應有殺人之不確定故意。

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二審表示，被害人與蘇女為養母養女關係，蘇女由被害人扶養照顧長大，罹患思覺失調症已久，近年症狀加劇，出現被害妄想及暴力行為，案發前的109年起因故自行停止服藥，案發時在未服藥情形下，所罹患思覺失調症處於再次惡化、急性復發的狀態下，辨識行為違法能力降低。

二審指出，蘇女沒有前科，犯後自首，被害人家屬具狀為她求情，也於一審法院審理時均表達宥恕；為使蘇女於將來刑度執行完畢後，得以接受持續規則的精神科評估與治療，避免因罹病對個人及社會造成難以預料危害，以及達到個人矯正治療及社會防衛效果，諭知刑後，令入相當處所施以監護4年。（編輯：李亨山）1110526