嘉義價值10億元大麻案 主嫌判25年6月徒刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義縣大麻案主嫌葉翔浤被控招募15名同夥，以加盟方式栽種大麻牟暴利，被檢警查獲價值近新台幣10億元大麻植株，葉男今天被判處有期徒刑25年6個月，仍可上訴。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔告訴中央社記者，葉翔浤於民國106年間在夜店取得大麻種子，經上網研究而了解大麻的活性成分主要在大麻雌花，再透過自學而取得栽種大麻雌花技術後，為牟取暴利，竟籌組大麻製造販毒集團，並以「加盟」方式招攬友人加入。

洪裕翔指出，每一投資人只要交付加盟金100萬元至180萬元不等金額，葉翔浤即負責提供大麻幼苗等相關設備及栽種技術，投資人栽種而收成大麻雌花後，葉翔浤並保證以每公克至少500元價格收購，以此模式擴大大麻製造集團的栽種規模與產量。

洪裕翔表示，劉姓男子等人受招攬後，先後於106年至109年間加入大麻製造集團，並承租民宅作為大麻種植場，而何姓男子等人則負責大麻種植場電路配置、載運大麻幼苗、施水澆肥、修剪大麻花、裝罐包裝等任務。

大麻製造集團主嫌葉翔浤取得成熟大麻雌花後，伺機前往台北夜店欲販賣牟利，於去年2月22日遭警方持搜索票查獲，並陸續在嘉義縣市33處所查扣栽種的大麻、逮捕15名同夥，且還查扣到價值近10億元的大麻植株2615株、成品21.7公斤等證物，檢方於去年7月間起訴。

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嘉義縣大麻製造集團案件，嘉義地方法院下午宣判，審酌主嫌葉翔浤曾有違反毒品危害防制條例案件紀錄，並參酌其他被告分工角色、所獲利益、犯後態度等一切情狀。另考量黃姓男子等4人犯罪情節輕微，給予附帶條件緩刑，以啟自新。集團犯罪所得計2004萬9810元，均沒收。

洪裕翔說，葉翔浤應執行有期徒刑25年6個月。除了黃姓男子等4人給予附帶條件緩刑外，其餘何姓男子等11人，分別被判處有期徒刑9年至18年不等刑度。（編輯：黃世雅）1110526