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國1台南麻豆段4車疑相撞 3人送醫、原因待查

2022/5/27 20:13（5/27 20:52 更新）
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國道一號台南麻豆路段南下304.8公里處27日晚間發生重大車禍，一輛裝載丁二烯萃餘油的槽車、一輛拖板車和兩輛自小客車撞在一起，車上有人受困，消防局立刻派出救護車等6車12人趕往救援，事故計有3人送醫。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月27日
國道一號台南麻豆路段南下304.8公里處27日晚間發生重大車禍，一輛裝載丁二烯萃餘油的槽車、一輛拖板車和兩輛自小客車撞在一起，車上有人受困，消防局立刻派出救護車等6車12人趕往救援，事故計有3人送醫。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月27日
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（中央社記者張榮祥台南27日電）國道1號台南麻豆南下路段今晚6時許發生1輛槽車、1輛拖板車和2輛自小客車疑似相撞的重大車禍事故，造成3人送醫，車道回堵，車禍原因待查。

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台南市消防局今晚6時57分獲報，國道1號麻豆路段南下304.8公里處發生重大車禍，1輛裝載丁二烯萃餘油的槽車、1輛拖板車和2輛自小客車撞在一起，車上有人受困，消防局立刻派出救護車等6車12人趕往救援。

消防局初步調查，槽車僅車頭受損，槽體未受影響，也未洩漏，另有3人送醫，分別是19歲女子送往麻豆新樓醫院，3歲女童及33歲男子送往永康奇美醫院，3人送醫時意識清醒。（編輯：謝雅竹）1110527

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