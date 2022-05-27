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詐騙誆稱替烏克蘭打仗受傷 銀行員機警阻破財

2022/5/27 20:27（5/27 20:59 更新）
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詐騙集團又有新手法，利用烏克蘭戰爭引發民眾同情，誆稱在戰爭中彈受傷，急需送貨返台；新北市朱姓婦人（右）險遭騙2000美元，所幸銀行行員機警，聯手警方成功防止婦人破財。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月27日
詐騙集團又有新手法，利用烏克蘭戰爭引發民眾同情，誆稱在戰爭中彈受傷，急需送貨返台；新北市朱姓婦人（右）險遭騙2000美元，所幸銀行行員機警，聯手警方成功防止婦人破財。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月27日
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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市土城警分局表示，詐騙集團新手法，利用烏克蘭戰爭引發民眾同情，誆稱在戰爭中彈受傷，急需送貨返台；婦人險遭騙美元2000元，幸虧銀行行員機警，聯手警方阻止婦人破財。

新北市土城警分局今天發新聞表示，廣福派出所警員呂振宇、吳嘉明及蕭閔濟，日前接獲台北富邦商業銀行銀行行員報案，稱疑有民眾遭詐騙，希望警方協助。

警方調查，被害人朱姓婦女透過臉書（FACEBOOK）朋友的推薦，在社群網站認識1名自稱住在美國的台灣人「溫承翰」，彼此相互聯繫後，有天，對方宣稱自己正在烏克蘭協助打仗卻不幸中彈受傷。

「溫承翰」誆稱，擔心自己身體愈來愈糟糕，想要寄送一批珍貴的貨物回台灣，希望轉交朱婦能替他保管，但要先付物流訂金2000美元。

被害人朱婦深信不疑，便帶著存摺及印章到住家附近銀行，準備匯款到男子指定的「代理人」金融帳戶。員警獲報後立即前往台北富邦銀行土城分行，正看見女行員正不斷勸說婦人。

銀行女行員說，朱婦企圖匯款過程中，不斷以手機與他人對話，讓她機警起疑心，經慢慢聊天後，才發現朱婦可能遭到詐騙，於是通知警方希望協助瞭解勸說。

警方發現，朱婦手機的雙方的對話內容，「溫姓男子」所寫內容都是簡體字，加上相關內容都很可疑，還宣稱幫忙烏克蘭打仗受傷，認定是利用時事讓民眾更加相信的新詐騙手法。

被害人朱婦在警方及行員的勸說下，終於恍然大悟險遭詐騙，並感謝金融機構與警方通力合作，守護民眾財產安全。（編輯：張銘坤）1110527

詐騙集團再出招，新北市朱姓婦人透過網路認識一名網友，對方宣稱自己正在烏克蘭協助打仗卻不幸受傷，想請朱婦協助運送物資回台，但需支付訂金，朱婦在銀行欲匯款時被行員與警方合力勸阻，成功保住存款。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月27日
詐騙集團再出招，新北市朱姓婦人透過網路認識一名網友，對方宣稱自己正在烏克蘭協助打仗卻不幸受傷，想請朱婦協助運送物資回台，但需支付訂金，朱婦在銀行欲匯款時被行員與警方合力勸阻，成功保住存款。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月27日
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