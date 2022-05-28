連日降雨冒險清圳溝 南投農婦落水1夜尋獲遺體

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連日降雨，南投縣草屯鎮一名60多歲黃姓婦人27日到荔枝園清理圳溝枯枝、落葉時，疑不慎遭水流沖走，救難人員28日持續搜救，上午發現婦人遺體。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月28日

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）連日降雨，一名農婦昨天前往荔枝園清理圳溝枯枝、落葉時，疑不慎遭水流沖走，由於昨天溝水暴漲且湍急，搜尋至夜間無所獲，今天雨勢停止、水流消退，持續搜救發現婦人遺體。

連日鋒面帶來降雨，草屯鎮一名60多歲黃姓婦人昨天前往荔枝園清理圳溝枯枝、落葉時，疑不慎失足遭湍急水流沖走，家屬得知後趕緊報案，南投縣消防局集結第一大隊、南投、碧興、草屯、雙冬分隊等警消、義消趕往搜索，無奈雨勢太大且溝水暴漲，至深夜未尋獲。

大批警義消今天一早再度集結搜索，草屯鎮長簡景賢也到場關心，家屬則焚燒紙錢呼喊要婦人「快回家」，場面哀傷。消防局第一大隊長林易慶接受媒體聯訪表示，集結警義消、救難協會30多人分區段搜尋圳溝，在圳溝第1段與第2段落差之間，發現罹難者與雜草捲在一起。

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救難人員透露，這處山區圳溝平時近乾枯，疑因近日降雨暴漲，溝水非常混濁，由於搜索至入夜又下大雨，任務暫停，今天雨勢停歇且溝水消退，人員分段沿圳溝往下游、深潭尋找，不過圳溝地勢又陡又滑，經仔細搜尋，最後在距落水處約500、600公尺外發現遺體。

消防局發布訊息表示，圳溝約寬3公尺、深3公尺，船艇無法下水，人員以繩索下圳溝搜索，昨天搜尋未發現失蹤者，因天色昏暗且地面溼滑，考量搜救人員安全，與家屬達成共識後暫停搜救，今天清晨動員30多人分為3區段加強搜索，約上午9時多發現失蹤者，無生命徵象，後續交警方、家屬處理。（編輯：李亨山）1110528