分局長陪同肇事者製作筆錄惹議 竹縣警局懲處3人

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）新竹縣一名科技公司副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，新竹縣新埔警分局長林英煌陪同羅男製作筆錄引發爭議，縣警局今天公布懲處3人。

天虹科技羅姓副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，家屬控訴羅男找警察局高層陪做筆錄，還指出警員筆錄問「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」讓家屬感到委屈氣憤。

此外，新竹縣警局在事發後透過媒體聯絡群組轉傳羅男的個人聲明，引發立場不中立爭議。

新竹縣政府警察局督察長王立德下午接受媒體聯訪表示，有關新埔警分局分局長林英煌於20日受刑事警察大隊吳姓副大隊長之託，陪同車禍肇事者製作筆錄一事，經調閱監視器影音、並訪談相關人員，林英煌當天輪休，過程中未曾與死者家屬接觸，也未干涉員警辦案，但所為仍欠周詳，致社會大眾觀感不佳，予以申誡一次處分。

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王立德說，就製作筆錄爭議部分，檢視派出所駐地監視器影音，承辦員警並未詢問家屬死者有無自殺傾向，依內政部警政署所律訂之交通事故筆錄格式，就死者「是否有生病？是否因生病服用藥物？」等情形進行釐清，尚無不當。

王立德表示，另外有關縣警局於公務群組中代轉肇事者之聲明書，並非透過肇事者取得，為竹縣警局副局長許豐統經友人提供後，交公共關係科作為平衡報導之用，但公關科長嚴永銘思慮未周，誤以公務群組發布，遭致非議、影響警譽，因此對嚴永銘予以申誡一次、許豐統則以劣蹟註記。（編輯：張銘坤）1110528